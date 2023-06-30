Общество

Корм для кошек не пропустили в Россию на границе в Псковской области

Более 16 тонн корма для домашних животных не разрешили ввезти в России на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска «Убылинка» инспекторы ведомства досмотрели 16,7 тонны корма для кошек и собак, ввозимого из Республики Сербия в Москву. В ходе ветеринарного контроля было установлено, что информация о дате выработки товара, заявленная в ветеринарном сертификате, не соответствует фактически установленным данным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра на маркировочной этикетке товара.

Ввоз корма для домашних питомцев на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате продукции.