Пляжный фестиваль «Псков – территория молодости» проведут ко Дню города

Пляжный фестиваль «Псков – территория молодости» пройдёт в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив

Мероприятие приурочено к празднованию Дня города и станет одним из центральных событий летнего сезона для молодёжи региона.

В программе фестиваля – десятки активностей для гостей всех возрастов, музыка, тематические фотозоны, и многое другое.

Фестиваль «Псков – территория молодости» неоднократно собирал тысячи участников. В прошлые годы событие проходило под названием «Псков молодой» и неизменно становилось точкой притяжения для активной и творческой молодёжи региона.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Фестиваль проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь национального проекта «Молодежь и дети». Организатором выступает АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Министерства молодежной политики Псковской области.