Запускать фейерверки запрещается в Псковской области с 3 июля

Использование фейерверков и другой пиротехники запрещается в населённых пунктах Псковской области с 3 июля. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям области.
Исключения – хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности.
Губернатор отметил, что муниципалитеты ещё с прошлого года в инициативном порядке отказываются от салютов.
«Кстати и жители стали существенно реже покупать пиротехнику. По оценкам, снижение спроса составило около 50%. Теперь, я надеюсь, этой позиции будут придерживаться все», – подчеркнул глава региона.
За нарушение запрета соответствующим законом предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 5 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.
Михаил Ведерников добавил, что правительство области договорилось с МВД о проведении соответствующих рейдов.
«Отдельно обращаюсь к собственникам гостиниц, ресторанов, кафе и баз отдыха. Пожалуйста, информируйте своих посетителей о новых правилах поведения», – заключил губернатор.