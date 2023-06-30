Общество

Запускать фейерверки запрещается в Псковской области с 3 июля

Использование фейерверков и другой пиротехники запрещается в населённых пунктах Псковской области с 3 июля. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям области.

Исключения – хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности.

«Решение оперативного штаба по безопасности было принято в пятницу. Возможность введения такого запрета мы рассматривали по результатам многочисленных обращений жителей. Они справедливо указывали на неуместность такого рода развлечений в условиях проведения СВО. Полностью разделяю это мнение. Хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздником. А в области в отпуске и на лечении находится много наших военнослужащих. Они также воспринимают эти звуки соответствующим образом», – пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что муниципалитеты ещё с прошлого года в инициативном порядке отказываются от салютов.

«Кстати и жители стали существенно реже покупать пиротехнику. По оценкам, снижение спроса составило около 50%. Теперь, я надеюсь, этой позиции будут придерживаться все», – подчеркнул глава региона.

За нарушение запрета соответствующим законом предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 5 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.

Михаил Ведерников добавил, что правительство области договорилось с МВД о проведении соответствующих рейдов.

«Отдельно обращаюсь к собственникам гостиниц, ресторанов, кафе и баз отдыха. Пожалуйста, информируйте своих посетителей о новых правилах поведения», – заключил губернатор.