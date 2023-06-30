Общество

Александр Котов: Принципы потребкооперации позволяют сплотить людей общим делом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени региональных парламентариев и от себя лично поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области с профессиональным праздником – Международным днем кооперативов.

«Сельскохозяйственная потребительская кооперация входит в основы устойчивого развития сельских территорий. Это эффективный инструмент вовлечения населения в экономическую деятельность, увеличения вклада личных подсобных хозяйств в аграрное производство и в целом повышения качества жизни на селе.

История потребительской кооперации насчитывает без малого 200 лет, но ее потенциал не исчерпан до сих пор.

Заложенные в кооперативном движении принципы позволяют сплотить проживающих на одной территории людей общим делом и в личных, и в общественных интересах, создать дополнительный комфорт, сохранив при этом сельский уклад жизни.

Благодарю Псковский облпотребсоюз за партнерство с региональной властью и органами местного самоуправления в решении социально-экономических вопросов.

С профессиональным праздником! Здоровья, успехов, благополучия и расширения сфер деятельности во благо жителей Псковской области!» - говорится в тексте поздравления.