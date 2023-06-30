Общество

Перспективные российские управленцы побывали в «Михайловском»

Участники модуля «Гуманитарные истоки и смыслы будущего», который организован в Псковской области в рамках программы развития кадрового управленческого резерва в сфере науки, технологий и высшего образования, посетили сегодня, 1 июля, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, молодые люди побеседовали с директором учреждения Георгием Василевичем. Гостей интересовали отдельные направления работы федерального заповедника, по сути являющегося районообразующим предприятием, перспективы его развития. Проявила молодежь интерес и к истории «Пушкинского уголка». В частности, участники встречи задавали вопросы о поэте и его потомках.

Для участников проекта также провели специальную экскурсию по музею-заповеднику; посетили они и могилу Пушкина в Святогорском монастыре.