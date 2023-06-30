«Чуть не попал под колёса машины»: ежа заметили в Великих Луках

Ежа заметили вблизи дома №9 корпус 3 на улице Ботвина в Великих Луках. Снимок 2 июля опубликован в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»
«Вот такого красавца видели. Чуть не попал под колёса машины. Водители, смотрите на дорогу, жалко животных, встречаются прям в городе, как оказывается», - написал автор фотографии.
Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей выяснила, чем жилые массивы привлекают лесных обитателей, как себя вести при встрече с диким животным, и где оказывают помощь травмированным особям.