Резвящихся на дороге лисят сняли на видео вблизи псковской деревни

Лисята резвились в окрестностях деревни Верхолино Псковского района. Видео в редакцию Псковской Ленты Новостей 2 июля прислал очевидец.
Напомним, выводок лисят вблизи деревни Верхолино заметили 10 июня.
Появление диких животных всё чаще фиксируют у населенных пунктов и даже в городской местности. К людям стали выходить лоси, косули, зайцы и даже медведи.
Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей выяснила, чем жилые массивы привлекают лесных обитателей, как себя вести при встрече с диким животным, и где оказывают помощь травмированным особям.