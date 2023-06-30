Общество

Резвящихся на дороге лисят сняли на видео вблизи псковской деревни

Лисята резвились в окрестностях деревни Верхолино Псковского района. Видео в редакцию Псковской Ленты Новостей 2 июля прислал очевидец.

Напомним, выводок лисят вблизи деревни Верхолино заметили 10 июня.

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Появление диких животных всё чаще фиксируют у населенных пунктов и даже в городской местности. К людям стали выходить лоси, косули, зайцы и даже медведи.

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Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей выяснила, чем жилые массивы привлекают лесных обитателей, как себя вести при встрече с диким животным, и где оказывают помощь травмированным особям.