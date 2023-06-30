Общество

Вакансии следователя и водителя открыты в великолукской полиции

Вакансии открыты в ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«ОМВД России по городу Великие Луки приглашает кандидатов на должности полицейского (водителя) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Требуются кандидаты на должность следователя и помощника следователя следственного отдела», - сообщили в полиции.

Сотрудники, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Им предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, различные виды материального поощрения, возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Кроме того, сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, отметили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Предпочтение отдается людям, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

По всем вопросам обращаться можно в отделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, дом№ 30/14, кабинет №9, контактный телефон: 8 (811-53) 5-27-81.

Также требуется кандидат на вакансию инспектора в отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки. Требования: владение ПК и офисной техникой. Высшее образование. Обязанности: оказание государственных услуг в сфере миграции. Обращаться по телефону: 8 (811-53) 4-02-01.