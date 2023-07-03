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Общество

45-летнюю дочь разыскивает мать в Псковской области, они не виделись почти 20 лет

03.07.2023 10:45|ПсковКомментариев: 0

Александру Иванову 1978 года рождения ищет мама в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Она обратилась в программу «Жди меня» в надежде получить хоть какую-то информацию о дочери.

В последний раз родственники виделись в 2004 году. Потом дочь уехала. И больше не выходила на связь. «Ищу, но нет никаких результатов», - указала в своем обращении Елена, мама разыскиваемой.

Она не стала указывать, что предшествовало отъезду, как складывались отношения с дочерью, но надеется, что удастся узнать хоть какую-то информацию о местонахождении Александры.

Фото: «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» / «ВКонтакте»

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1918721, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке». 

Теги: #поиск людей #жди меня
Источник: Псковская Лента Новостей
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