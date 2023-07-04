Общество

Зараженные кенийские розы уничтожат в Псковской области

Зараженные кенийские розы уничтожит управление Россельхознадзора в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Псковской области на складе временного хранения сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии роз выявили живое насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасными карантинным объектом. 300 срезов цветов происхождением из Кении следовали в Московскую область.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom).

Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён. 300 роз подлежат уничтожению.

Томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)) – широкий полифаг, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, питающийся многими культурными и дикорастущими растениями в различных частях мира. Томатный трипс повреждает кукурузу, томат, огурец, перец, салат, арахис, подсолнечник, сою, хлопчатник, сорго, лук, тыкву, батат, хризантему, ирис, гвоздику, маргаритку и другие культуры.