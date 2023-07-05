Общество

Четыре строящиеся школы в Псковской области планируют сдать к 2024 году

Четыре школы, которые строятся в Псковской области, планируют ввести в эксплуатацию к 2024 году. Об этом сообщается в отчете комитета по образованию, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проводятся мероприятия по строительству школы на 525 мест в городе Пскове на улице Киселева (срок ввода - 2024 год), школы на 825 мест в Гдове (срок ввода - 2024 год), школы на 825 мест в Себеже (срок ввода - 2024 год), модернизация четырех школ в приграничных районах (общей мощностью 855 мест в срок до 2024 года).

Кроме того, осуществляется строительство школы на Запсковье на 1000 мест в рамках концессионного соглашения (срок ввода – 2024 год).