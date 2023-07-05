Общество

Мария Львова-Белова предложила открыть новые пространства для псковских подростков

Проект по открытию подростковых пространств предложила реализовать в Псковской области уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе общения с журналистами, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы отдельно обсудили работу с подростками, которая ведется в регионе, это и патриотическое воспитание, и добровольчество. Предложила наш проект по открытию подростковых пространств, где ребята будут проводить свое свободное время. Особенно те, у кого непростая жизненная ситуация», – сказала Мария Львова-Белова.

Глава региона Михаил Ведерников подтвердил, что такой центр появится в Псковской области

Кроме того, уполномоченная по правам ребенка и правительство Псковской области отдельно договорились об открытии центра дневного пребывания для детей с инвалидностью.

«Вообще Псковская область славится своими проектами по сопровождаемому проживанию, по обучению детей с ментальными нарушениями. Такие центры призваны помогать семьям, воспитывающих таких детей, когда можно на определенный период времени привезти ребенка и тем самым не допустить попадание в интернатное учреждение», – добавила Мария Львова-Белова.

Напомним, Мария Львова-Белова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом вчера, 5 июля. В регионе она провела ряд мероприятий по вопросам соблюдения прав детей.