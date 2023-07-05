Массовые увольнения отмечены в псковском институте повышения квалификации работников образования

Опасной назвал ситуацию с массовыми увольнениями в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на сессии регионального парламента 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков ответил, что ему известно с данной ситуации.
«Кадровые изменения связаны с уходом целого ряда внешних совместителей. С руководителем профсоюза запланировано встреча, чтобы снять это напряжение и обсудить все», — пояснил Андрей Ермаков.
Кроме того, Армен Мнацаканян уточнил, проводилась ли работа с недобросовестными подрядчиками по капремонту школ.
Андрей Ермаков добавил, что ведется претензионная работа.