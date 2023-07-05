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Общество

Массовые увольнения отмечены в псковском институте повышения квалификации работников образования

06.07.2023 12:49|ПсковКомментариев: 0

Опасной назвал ситуацию с массовыми увольнениями в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на сессии регионального парламента 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«У нас есть Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Что там происходит? Что за массовые увольнения. Если вы не знаете, то мне передают сигналы, надо разобраться. Сегодня там ситуация опасная», — сказал Армен Мнацаканян.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков ответил, что ему известно с данной ситуации. 

«Кадровые изменения связаны с уходом целого ряда внешних совместителей. С руководителем профсоюза запланировано встреча, чтобы снять это напряжение и обсудить все», — пояснил Андрей Ермаков.

Кроме того, Армен Мнацаканян уточнил, проводилась ли работа с недобросовестными подрядчиками по капремонту школ.

Андрей Ермаков добавил, что ведется претензионная работа.

Теги: #капремонт #псковское областное собрание #образование #увольнение
Источник: Псковская Лента Новостей
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