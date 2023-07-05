Общество

Волнующие родительский совет Пскова вопросы озвучили на сессии областного Собрания

Волнующие родительский совет Пскова вопросы озвучил депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Родительский совет города Пскова просил озвучить вопросы. Имеет ли право родитель отказываться в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды?» - спросил Петр Алексеенко.

Председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков пояснил, что это инструмент для обмена сообщения, закрытый мессенджер. «Переписываться в нем или нет — решение каждого из нас. Но переписка в рамках образовательного процесса рекомендована именно в нем», - ответил он.

«Является ли услуга по предоставлению электронного дневника обязательной для учащихся и родителей?» - задал второй вопрос Петр Алексеенко.

«Услуга никогда не бывает обязательной. Это опция. Электронный журнал и дневник - инструмент мониторинга, в том числе федерального, за исполнением закона в сфере образования. Это персональная информация. Согласие на ее обработку дает каждый родитель», - объяснил Андрей Ермаков.