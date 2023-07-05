Общество

Елена Даньшова: Самая важная задача - поддержка кадрового потенциала в сфере образования

Поддержку кадрового потенциала в сфере образования назвала приоритетной задачей депутат Псковского областного Собрания и директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова, комментируя итоги парламентского часа на сессии 6 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне хотелось бы отметить систему мер, направленную на поддержку кадрового потенциала. Сейчас это самая важная задача, которая стоит как в образовании, в здравоохранении, так и во всей социальной сфере. Мы увидели впечатляющие цифры. На сегодняшний день в Псковской области 233 вакансии учителей не заполнены. Это очень много. Сейчас по инициативе губернатора принят целый пакет мер, направленных на поддержку как будущих педагогов, так и молодых специалистов, тех студентов, которые выбрали педагогическую специальность. Увеличены стипендии учащимся этих направлений: 3 тысячи рублей для колледжей, 5 тысяч рублей для вузов. Кроме того, введены подъемные для молодых специалистов в 100 тысяч рублей. Думаю, что эти мероприятия будут стимулировать и повышать мотивацию педагогов», – отметила Елена Даньшова.

Она также отметила что сегодня на сессии прозвучал обстоятельный доклад комитета по образованию Псковской области.

«Мы увидели, какой системный подход применяется к модернизации этой сферы в регионе. Да, за последние годы сделано очень многое в плане капитального ремонта школ, оснащения оборудованием, формирования цифровой образовательной среды. В плане содержания образования также видны очень большие подвижки», – добавила депутат.