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Владимир Панченко предположил, какова медианная зарплата псковских педагогов

Какова медианная зарплата псковских педагогов, предположил депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

«Используете ли вы при расчете зарплаты другие методики подсчета? - спросил Владимир Панченко председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова. - Есть три метода расчета: медианная, модальная и средняя зарплата. Чтобы была реальная картина, может, использовать другую методику расчета? По России медианная зарплата 38 тысяч рублей, грубо. А средняя по России - 80 тысяч. Когда мы говорим, что средняя заработная плата учителей - 36 тысяч - это не совсем корректно, не совсем объективная информация».

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Первый заместитель губернатора Вера Емельянова пояснила, что приведенная сегодня статистика соответствует всем правилам и нормам начисления зарплаты, требованиям к ее начислению.

В реальном секторе, для понимания уровня зарплаты, давно уже применяют медианную шкалу, пояснил Владимир Панченко. Он предположил, что медианная зарплата будет не 36 тысяч, а что-то около 29 тысяч рублей. Вера Емельянова добавила, что депутату предоставят дополнительную информацию по медианной зарплате.