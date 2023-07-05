Помощники появятся в аппарате мировых судей в Псковской области. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В настоящее время аппарат мирового судьи судебного участка Псковской области состоит из двух должностей государственной гражданской службы области - секретаря судебного участка и секретаря судебного заседания.
«Анализ законодательства субъектов РФ Северо-Западного федерального округа показал, что во всех субъектах, за исключением Псковской области, приняты региональные нормативные правовые акты, предусматривающие наличие в аппарате мирового судьи, наряду с вышеуказанными должностями, должности помощника мирового судьи», - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предлагается закрепить статус помощника мирового судьи в аппарате судебных участков мировых судей Псковской области в законодательстве региона.
Отмечается, что на судебных участках мировых судей Псковской области с наиболее высокой нагрузкой введены дополнительные должности секретарей судебного заседания/судебного участка, фактически исполняющие обязанности помощников мировых судей, - на сегодняшний день таких должностей 13.
Принятие закона легализует статус должностей, на сегодняшний день фактически выполняющих в аппаратах мировых судей обязанности помощников, и в перспективе дает возможность ввести должности помощников мировых судей на все судебные участки Псковской области, что крайне актуально в связи с постоянно увеличивающейся на судебные участки судебной нагрузкой и ежегодно растущим количеством рассмотренных мировыми судьями дел, считают авторы проекта.
Депутаты единогласно поддержали предложенное нововведение.
Ранее сообщалось, что трех мировых судей назначили в Псковской области.