Общество

Помощники появятся в аппарате мировых судей в Псковской области

Помощники появятся в аппарате мировых судей в Псковской области. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В настоящее время аппарат мирового судьи судебного участка Псковской области состоит из двух должностей государственной гражданской службы области - секретаря судебного участка и секретаря судебного заседания.

«Анализ законодательства субъектов РФ Северо-Западного федерального округа показал, что во всех субъектах, за исключением Псковской области, приняты региональные нормативные правовые акты, предусматривающие наличие в аппарате мирового судьи, наряду с вышеуказанными должностями, должности помощника мирового судьи», - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается закрепить статус помощника мирового судьи в аппарате судебных участков мировых судей Псковской области в законодательстве региона.

Отмечается, что на судебных участках мировых судей Псковской области с наиболее высокой нагрузкой введены дополнительные должности секретарей судебного заседания/судебного участка, фактически исполняющие обязанности помощников мировых судей, - на сегодняшний день таких должностей 13.

«Учитывая круг должностных обязанностей таких должностей, проектом закона предлагается включить их в реестр должностей государственной гражданской службы Псковской области по аналогии с должностью секретаря судебного участка/заседания - в младшую группу должностей категории ''обеспечивающие специалисты'', соответственно установив должностной оклад и размер ежемесячного денежного поощрения в размере, предусмотренном законом Псковской области от 15 июля 2019 года №1965-ОЗ для должности секретаря судебного участка/заседания», - указано в пояснительной записке.

Принятие закона легализует статус должностей, на сегодняшний день фактически выполняющих в аппаратах мировых судей обязанности помощников, и в перспективе дает возможность ввести должности помощников мировых судей на все судебные участки Псковской области, что крайне актуально в связи с постоянно увеличивающейся на судебные участки судебной нагрузкой и ежегодно растущим количеством рассмотренных мировыми судьями дел, считают авторы проекта.

Депутаты единогласно поддержали предложенное нововведение.

Ранее сообщалось, что трех мировых судей назначили в Псковской области.