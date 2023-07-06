Общество

Александр Котов об увеличении бюджета и напряженном парламентском сезоне

Сегодня, 6 июля, состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов перед парламентскими каникулами. Депутаты рассмотрели 25 вопросов, в числе которых изменения в текущий бюджет региона, законодательное закрепление процедуры избрания глав муниципальных округов, освобождение молодых матерей от транспортного налога. Подробнее о принятых законопроектах и о прошедшем парламентском сезоне в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, каковы первые в этом году изменения в областном бюджете?

- В этом году мы впервые вносим поправки в бюджет 2023 года. Сразу увеличивается доходная и, соответственно, расходная часть на значительную сумму. Это средства, которые будут направлены на финансирование государственных программ Псковской области, причем на самые важные мероприятия, которые повлияют на выполнение показателей, заложенных в эти госпрограммы.

Опять же, хочу подчеркнуть, что возможность увеличения доходной части бюджета, как по средствам, привлеченным из федерального бюджета, так и по собственным доходным источникам, это, конечно же, свидетельствует о том, что и губернатор, и правительство Псковской области вместе с областным Собранием целенаправленно работают над тем, чтобы повышать доходную часть бюджета нашего региона и, соответственно, решать самые острые проблемы, которые мы определяем для себя каждый год как приоритетные.

В частности, можно сказать о том, что денежные средства будут потрачены на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог, на программы в сферах здравоохранения и образования. Мы продолжим ремонтировать наши учебные заведения, строить акушерские пункты, ремонтировать больницы и поликлиники. И особо хочу выделить, что в этом году у нас продолжается строительство школ и детских садиков.

Смотрите также Согласованы поправки в бюджет Псковской области на 2 млрд рублей

Эти изменения в бюджет позволят нам гораздо более быстрыми темпами решать те проблемы, которые сегодня существуют в нашем регионе.

- Известно, что кроме утверждённых сегодня изменений, регион дополнительно получает 1,8 миллиарда рублей - это фактически уже подтвержденные средства. Можно ли говорить о том, что бюджет уже вырос почти на 4 миллиарда?

- Да, сегодня можно говорить о том, что бюджет региона вырос почти на 4 миллиарда рублей. Основная часть этих денежных средств предназначена на строительство экотехнопарка, они уже сейчас подтверждены в федеральном бюджете, находятся в бюджетной росписи. И, конечно же, на ближайшей сессии, скорее всего, может быть, даже в сентябре, эти поправки уже будут внесены в закон о бюджете на текущий финансовый год. Но, тем не менее, работы по строительству экотехнопарка уже на сегодняшний день можно начинать, потому что финансирование фактически подтверждено. Это, кстати, тоже серьезная, застарелая проблема. Ее решения очень долго ждали жители Псковской области. И вот, наконец, вопрос сдвинулся с мертвой точки. Мы надеемся, что уже в этом году значительная часть финансовых средств, которая предусмотрена контрактом на эти цели, будет освоена.

- И мы не первый год видим, когда в течение финансового года приходят дополнительные поступления.

- Уже на протяжении целого целого ряда лет мы дополнительно увеличиваем и доходы, и расходы нашего регионального бюджета. Это связано с тем, что и губернатору и правительству удается привлечь средства федерального бюджета в виде дотаций, в виде субсидий. А с другой стороны, у нас растет наша собственная доходная часть, и в этом году увеличивается налог на прибыль и налог на имущество. Это говорит о том, что все-таки экономика Псковской области развивается, может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. И несмотря на тот сложный период времени, в который мы сейчас живем. Поэтому здесь работа в двух направлениях. С одной стороны, убедить и правительство, и министерство финансов РФ в том, что нам необходимы дополнительные средства в реализации государственных программ. Это тоже нужно защитить, провести определенную работу, доказать необходимость софинансирования за счет средств федерального бюджета. А с другой стороны, это каждодневная кропотливая работа над увеличением собственных доходных источников.

Смотрите также Порядок избрания главы муниципального округа определили в Псковской области

- Сегодня депутаты законодательно определили процедуру избрания глав муниципальных округов. Можно ли сказать о том, что в регионе уже полностью сформирована нормативно-правовая база для успешной реализации муниципальной реформы?

- Да, сегодня мы приняли законопроект, который определяет порядок и способы избрания органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, которые образуются путем преобразования в муниципальные округа, поскольку для них это первый опыт. Соответственно, порядок избрания органов местного самоуправления определяется законом области. В последующем они сами будут определять своим уставом, каким образом избирать и главу, и представительные органы, вообще формировать местное самоуправление. Сейчас это полномочия областного Собрания депутатов. Соответственно, нормативная база сформирована, законы области все приняты, в Единый день голосования пройдут выборы депутатов представительных органов. После этого депутаты изберут глав муниципальных образований. Созданные путем преобразования муниципальные округа будут полноценно работать.

- Молодых матерей Псковской области освободили от транспортного налога. Мера поддержки, безусловно, важная. Чем их больше, тем лучше. Однако звучали замечания, в том числе их высказывали депутаты, что у многих матерей в возрасте до 25 лет нет автомобиля. Почему выбрана именно эта возрастная планка?

- Наверное, правомочно ставить вопрос о том, чтобы меру социальной поддержки предоставить всем матерям, независимо от возраста, но, все-таки, мы отталкиваемся от наших финансовых возможностей в том числе. Если посмотреть внимательно, то мы стараемся меры социальной поддержки, даже несмотря на наши ограниченные финансовые возможности, расширять. Мы очень заинтересованы в том, чтобы демографическая политика Псковской области менялась в лучшую сторону. При появлении малейшей возможности, конечно, мы будем вносить поправки в такие меры социальной поддержки, способствующие улучшению демографической обстановки.

Смотрите также Молодых матерей в Псковской области освободили от транспортного налога

- Эта сессия завершила очередной парламентский сезон, как вы его охарактеризуете? Тем более сейчас депутаты уйдут на парламентские каникулы. Какие планы у депутатов на это время?

- Я бы охарактеризовал этот парламентский сезон как весьма напряженный. Это во многом определяется тем, что мы сейчас живем в непростое время. Это требует от всех, от законодательных органов, прежде всего, депутатов, повышенной концентрации внимания. Мы свой регламент меняли таким образом, чтобы как можно быстрее реагировать на изменяющуюся ситуацию. Сейчас, если потребуются какие-то законодательные решения, мы можем принимать их исключительно быстро, в короткие сроки, без всяческого промедления. Все законопроекты, которые поступили в областное Собрание, были приняты. Мы уходим на парламентские каникулы без хвостов.

Сегодня мы приняли законопроект о внесении изменений в закон о бюджете. Сейчас источники финансирования определены, и органы исполнительной власти, наши муниципальные образования могут спокойно работать, опираясь на них. У нас будет короткий парламентский перерыв. Понятно, что сейчас избирательная компания. В ней будут участвовать депутаты всех политических партий. В сентябре мы выходим на очередной парламентский сезон, и, конечно, начнем свою работу с подготовки законопроекта о бюджете. Если потребуется принимать какие-то срочные законопроекты или проекты постановлений, касающихся наших полномочий, мы готовы в кратчайшие сроки во время парламентских каникул собраться.

Беседовала Светлана Герасимова