Общество

Кабинет психолога открылся в псковской областной больнице

Кабинет медико-психологического консультирования начал работу в Псковской областной клинической больнице. В кабинете бесплатно ведется приём и оказывается психологическая помощь бойцам специальной военной операции и их семьям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Вчера кабинет посетили заместитель председателя государственного фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин и представители комитета по здравоохранению Псковской области.

«Время ожидания минимально, помощь оказывается оперативно после обращения. Качество помощи высокое, с каждым пациентом работаем индивидуально и очень внимательно», - подчеркнул главный врач больницы Евгений Панферов.

Делегация также высоко оценила работу отделений сосудистой хирургии и общей хирургии.

Ранее сообщалось, что кабинет медико-психологического консультирования открылся в Бежаницкой межрайонной больнице.