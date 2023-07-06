Общество

Александр Козловский передал новый телевизор Локнянской детской библиотеке

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский передал новый телевизор Локнянской детской библиотеке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«О том, что коллективу учреждения для работы с ребятами нужен телевизор, на встрече с активом района в мае этого года рассказала руководитель Межпоселенческого библиотечного объединения Оксана Дакуко», – рассказал Александр Козловский.

Библиотеку посещают 1200 юных читателей, летом их становится больше — за счёт притока населения. Для них организовываются всевозможные мероприятия. Теперь появилась дополнительная возможность для проведения интерактивных занятий.

«Желаю заведующей Локнянской детской библиотекой Галине Григорьевой и ее команде плодотворной работы и новых интересных проектов на благо ребят!» – заключил депутат.