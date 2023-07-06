Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский передал новый телевизор Локнянской детской библиотеке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
«О том, что коллективу учреждения для работы с ребятами нужен телевизор, на встрече с активом района в мае этого года рассказала руководитель Межпоселенческого библиотечного объединения Оксана Дакуко», – рассказал Александр Козловский.
Библиотеку посещают 1200 юных читателей, летом их становится больше — за счёт притока населения. Для них организовываются всевозможные мероприятия. Теперь появилась дополнительная возможность для проведения интерактивных занятий.
«Желаю заведующей Локнянской детской библиотекой Галине Григорьевой и ее команде плодотворной работы и новых интересных проектов на благо ребят!» – заключил депутат.