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Закончился прием заявок для участия в «Битве талантов» в Пскове

07.07.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Закончился прием заявок для участия в «Битве талантов» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы.

В организационный комитет поступило большое количество заявок от желающих стать участниками конкурса в Пскове. В ближайшее время будут отобраны те, кого допустят до участия в кастингах.

«Планируется, что это будет несколько кастингов, из-за очень большого количества желающих выйти на главную сцену город. О датах проведения мы обязательно сообщим в ближайшее время», – рассказали организаторы.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в канун Дня города — 21 июля в Зеленом театре.

Организаторами проекта выступают: Центр молодежных инициатив, РСМ, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.

Теги: #конкурс #шоу
Источник: Псковская Лента Новостей
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