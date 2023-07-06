Общество

Закончился прием заявок для участия в «Битве талантов» в Пскове

Закончился прием заявок для участия в «Битве талантов» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы.

В организационный комитет поступило большое количество заявок от желающих стать участниками конкурса в Пскове. В ближайшее время будут отобраны те, кого допустят до участия в кастингах.

«Планируется, что это будет несколько кастингов, из-за очень большого количества желающих выйти на главную сцену город. О датах проведения мы обязательно сообщим в ближайшее время», – рассказали организаторы.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в канун Дня города — 21 июля в Зеленом театре.

Организаторами проекта выступают: Центр молодежных инициатив, РСМ, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.