Общество

Два новых пляжа появятся на реке Великой в Пскове

Два новых пляжа появятся на реке Великой в Пскове в этом году. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В этом году в Пскове появятся два пляжа на реке Великой: «Солдатский» и рядом с улицей Ваганова в Овсище, а также обновится центральный городской.

Данные проекты будут реализованы благодаря федеральному туристическому гранту.

«Деревянные настилы, лежаки, зоны для пикника и игр, детские площадки, прокат спортивного инвентаря и многое другое. Должно получиться красиво, стильно, а главное удобно», - заверил Борис Елкин.