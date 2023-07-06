Общество

Монтаж пола завершили в спортзале Псковского кооперативного техникума

Монтаж пола завершили в спортзале Псковского кооперативного техникума. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

На данный момент полностью заменены все деревянные окна на стеклопакеты, а также закончен монтаж пола. Сейчас строители приступают к его шлифовке. Все работы идут по графику.

«Рассчитываем, что к началу нового учебного года этот объект будет завершен. Всем хороших выходных и с праздником! С Днем семьи, любви и верности!» - отметил Юрий Сорокин.