Общество

Псковичам напомнили о правилах похода в лес

С появлением первых ягод и грибов в лесные массивы устремляются псковичи и гости нашего региона, чтобы собрать и заготовить впрок вкусные и полезные дары природы. Однако в погоне за «уловом» любители «тихой охоты» иногда забывают о своей безопасности, теряют ориентировку на местности и могут заблудиться. И если самостоятельно найти дорогу домой не представляется возможным, то приходится прибегать к помощи спасателей.

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, если вы решили отправиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы планируете вернуться – и старайтесь придерживаться сказанного. Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся положительный баланс.

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с окружающей местностью, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы – они помогут ориентироваться, как по компасу. И совсем неважно, на один или на несколько дней отправляетесь в поход, возьмите за правило – изучить карту.

Во время движения надо чаще запоминать ориентиры, без них человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвигаться по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.

«Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какую-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. Самое главное – не паниковать и не терять самообладания! Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу», - добавили в МЧС.

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора и прочее. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» - вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – к людям. Почувствовали дым – идите против ветра (то есть к источнику дыма). Выбрать нужное направление помогут некоторые приметы: например, муравейники располагаются с южной стороны деревьев, мох предпочитает северную сторону. Если нет знакомых ориентиров и найти их не представляется возможным – влезьте на высокое дерево. Но это стоит делать только в крайних случаях, так как влезть на дерево гораздо проще, чем спуститься с него.