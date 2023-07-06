Общество

Бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака предложили в Госдуме

ЛДПР выступила с идеей бесплатно выдавать землю под строительство дома людям, прожившим в браке не менее десяти лет, сообщил в своем Telegram-канале руководитель партии Леонид Слуцкий.

«Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил», — отметил он.

По словам парламентария, просторные дома позволят семьям расширяться, поскольку необходимо в скорейшем времени увеличить численность населения вдвое и заселять земли в России. И такой шаг поспособствует созданию многодетных семей.

«Мы сегодня освоили только 15% территории страны. Если не мы займем нашу землю, то это сделают другие», - отметил парламентарий.

Слуцкий добавил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета.