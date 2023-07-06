Общество

Скончался экс-депутат Псковского областного Собрания Алексей Федоров

Депутаты Псковского областного Собрания выразили глубокие соболезнования родным и близким Алексея Владимировича Фёдорова – председателя Совета Великолукского райпо, депутата четырёх созывов регионального парламента с 2002 по 2021 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Ушёл из жизни надёжный товарищ, неравнодушный депутат, патриот малой родины, посвятивший родному Великолукскому району всю свою жизнь. Четверть века Алексей Владимирович отстаивал интересы земляков в представительных органах власти, продвигая вопросы благоустройства и газификации территорий, развития экономики в сельской местности. Крепкий хозяйственник, решительный руководитель – таким он и запомнится коллегам, друзьям и близким», – отметили в региональном парламенте.

Алексей Федоров родился 25 марта 1958 года в деревне Веретье-3 Великолукского района, после окончания Великолукского государственного сельскохозяйственного института начал работу в колхозе «Красное знамя», прошёл путь от агронома до председателя правления.

В 2001 году возглавил Совет Великолукского райпо и руководил им более 20 лет. В 1996 году был избран депутатом Великолукского районного собрания, спустя шесть лет, в 2002 году, впервые вошёл в состав депутатского корпуса регионального парламента и затем ещё трижды избирался депутатом областного Собрания по одномандатному избирательному округу.

На протяжении всех созывов являлся членом комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Член партии «Единая Россия».

За добросовестный труд и активную позицию неоднократно был отмечен, в том числе государственными наградами – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», почётными грамотами и почётными знаками Госдумы и Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации Псковской области».

«Алексей Владимирович Фёдоров был активным гражданином и достойным человеком. Добрую память о товарище мы сохраним в своих душах и сердцах», – добавили в областном Собрании.