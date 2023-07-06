Общество

Следить за брошенными в саду граблями посоветовали псковичам в МЧС

Об осторожности при работе с садовыми инструментами напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации по безопасному использованию сотрудники разместили на официальном сайте ведомства.

Большинство садовых инструментов имеют острые поверхности и углы. Перед применением инвентаря необходимо проверить их исправность. Помимо прочих характеристик, которым должен соответствовать тот или иной инструмент, нужно обратить особое внимание на то, чтобы все рукоятки были надёжно закреплены. Использовать инструменты можно только по их прямому назначению.

При обработке почвы и обрезке кустарников следует беречь руки и ноги, чтобы не поранить их острыми краями инструментов. Нельзя бросать инструменты, лучше передавать их из рук в руки. При перевозке лопат, вил, грабель, мотыг на острые поверхности следует надевать защитный чехол. Нельзя позволять детям пользоваться секаторами, садовыми ножами и другими острыми инструментами.

«Помните, что размотанный шланг, прислонённая к дереву коса или мотыга, брошенные грабли и тому подобное могут стать причиной серьёзной травмы, поэтому внимательно следите за тем, куда вы кладёте инвентарь на время, пока он не используется, а после окончания работ не забывайте убирать его в специально отведённое место», - отметили в МЧС.

При работе со стремянками и лестницами необходимо надевать обувь с нескользящей подошвой. Также следует помнить, что нельзя прислонять лестницу к ветвям, а также подкладывать для того, чтобы обеспечить устойчивость, под её нижние концы различные предметы, доски или камни.

Сейчас для садовых и огородных работ часто используют мотоблоки, газонокосилки и прочее. Прежде чем использовать какое-либо оборудование, нужно внимательно изучить руководство по эксплуатации. Запрещается эксплуатировать неисправную технику, в случае каких-либо отклонений от правил, например, при появлении вибраций или повышенного шума, следует немедленно прекратить работу. Начинать работу можно только после того, как произведена проверка на предмет правильной установки и надёжного крепления всех элементов техники.

Запрещается бросать технику без присмотра в рабочем состоянии. Кроме того, на время перерыва лучше убрать её в отведённое для неё место. Нужно помнить, что при работе с газонокосилкой или триммером не допускается чье-либо присутствие в опасной рабочей зоне (радиус которой – 15 м). Никогда не следует косить без перерывов – их необходимо делать через каждые 10 – 15 минут. Заправлять и заводить триммер можно только на сухой ровной поверхности вдали от источников открытого огня. Если пролилась топливная смесь, нужно вытереть следы горючего с корпуса устройства. Категорически запрещается заправлять мотокосу при работающем или горячем моторе.

«Следите за чистотой на своём участке, не оставляйте на территории строительный мусор, битое стекло, доски и тому подобное, так как это может стать причиной травмы. Каждый садовод должен иметь защитные очки и рабочие рукавицы, которые защитят от брызг химикатов, ссадин, пыли и грязи», - добавили в ведомстве

Также необходимо проверить наличие аптечки, при необходимости пополнить её медикаментами и перевязочными материалами.