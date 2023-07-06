Общество

Самолёт «Жириновский» появился в России

Аэрофлот назвал самолёт именем Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале либерал-демократов.

Фото: ЛДПР / Telegram

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в ноябре обращался в авиакомпанию с предложением именовать один из их бортов в честь Владимира Жириновского. Месяц назад в партии получили ответ от Аэрофлота, в котором они сообщили, что назовут один из новых Boeing 737 в честь Основателя ЛДПР.

Сегодня самолёт с именем Владимира Жириновского поступил в эксплуатацию авиакомпании «Россия», которая входит в группу Аэрофлота.