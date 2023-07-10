Общество

Запущен новый сайт муниципального образования «Город Псков»

Новый сайт муниципального образования «Город Псков» начал работать сегодня, 10 июля.

«Город Псков – современный, стремительно развивающийся муниципалитет с богатой историей и талантливыми людьми. Наш сайт поможет вам быть в курсе последних событий, происходящих в городе. Здесь вы найдете достоверные сведения о нашей работе, актуальные новости, анонсы мероприятий и многое другое. Уверен, что наш сайт будет полезным и интересным для вас и позволит сделать нашу работу понятной и прозрачной», - говорится в обращении главы Пскова Бориса Елкина на главной странице сайта.

Сайт доступен по ссылке.