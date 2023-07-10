Общество

Копчености и пицца могут вызывать онкологические заболевания - эксперт

Пицца и другие блюда навынос могут содержать опасные канцерогены, которые вызывают рак. Об этом рассказали врач, функциональный диагност Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич.

Специалистки объяснили, что вредные химические соединения попадают в еду через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы сделать ее водонепроницаемой и жироотталкивающей. По словам Марусич, составы с ПФАВ нередко наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, на упаковку для некоторых хлебобулочных изделий и других блюд, продающихся навынос, цитирует «Лента.ру» американское издание Newsweek.

Симмонс перечислила еще несколько продуктов, чье негативное влияние на организм было подтверждено научными исследованиями. В частности, она упомянула красное мясо, все виды копченостей, вяленое мясо и алкоголь.

Также, по ее словам, раковые клетки могут появиться из-за недостатка клетчатки. «Клетчатка связывает токсины и способствует их выведению. Люди, чей рацион состоит в основном из мяса, имеют низкий уровень клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе, подвергая организм воздействию, вызывающему рак», — добавила Симмонс.