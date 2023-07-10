Общество

Навигационный прибор пытались незаконно ввезти в РФ через границу в Псковской области

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Россию приемник навигационных сигналов. Попытку пресекли сотрудники таможенного поста пункта пропуска «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Водитель микроавтобуса не задекларировал и не предъявил таможенному контролю приемник навигационных сигналов глобальных спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, предназначенный для установки на сельскохозяйственную технику. При проведении досмотра таможенники обнаружили прибор со следами эксплуатации в багаже мужчины. Гражданин Молдовы заявил, что купил прибор для установки в свой автомобиль.

По заключению эксперта, стоимость приемника превышает 270 тысяч рублей.

В отношении иностранца возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).