Общество

Почти две тонны мака не пропустили в Россию на границе в Псковской области

Нарушение при ввозе продовольственного мака на территорию России выявили на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Россельхознадзора проводили контроль качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при ввозе партии продовольственного мака общим весом 1,8 тонны из Республики Чехия. Растительная продукция следовала в Московскую область.

Было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований на показатель ГМО, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз 1,8 тонны мака на территорию Российской Федерации запрещён.