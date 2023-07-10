Общество

Объехавший десятки стран велопутешественник побывал в Пскове

Объехавший десятки стран велопутешественник Юрий Кочуров побывал в Пскове.

Фото: ГТРК «Псков»

Пенсионер из Новосибирска путешествует уже несколько лет. Он побывал в Израиле, Вьетнаме, странах Европы, а в Сербии поставил рекорд – 200 километров за сутки, сообщает ГТРК «Псков».

На своём велосипеде он путешествует не один. Юрий Кочуров профессиональный музыкант, поэтому с собой всегда возит гармонь. В 2018 году он сыграл военные песни у Рейхстага.

В этом году пенсионер решил проехать на велосипеде от Москвы до Калининграда через места боевой славы. Псковскую область он хотел посмотреть, так как именно здесь проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны.

Юрий Кочуров во время путешествия по Пскову увидел Кремль, памятник Александру Невскому и другие достопримечательности. Рассказал, что хотел бы вернуться в регион, чтобы спокойно изучить город и окрестности.