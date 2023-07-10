Общество

Пятьсот человек станут участниками туристского слета учащихся Союзного государства в Псковской области

Туристский слет учащихся Союзного государства пройдет в Островском районе с 12 по 17 июля. Планируется, что его участниками станут ребята и наставники — победители и призеры региональных слетов и соревнований — в общей сложности около 500 человек, 28 команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства псковской области.

Россию представят команды из Республик Адыгея, Крым, Марий Эл, Удмуртской Республики, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Орловской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, Москвы и Санкт-Петербурга.

Белоруссию представят команды всех регионов страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и города Минска.

Участников слета ждет насыщенная программа. В первый день взрослые и юные туристы почтят память жертв Великой Отечественной войны в ходе патриотической акции. Основные мероприятия стартуют с 13 июля — начнутся соревнования по ориентированию на местности, состоится конкурс представления команд. На площадке будут организованы мастер-классы для учащихся по разным направлениям.

Также в программе слета — конкурс краеведов, туристских газет «Симфония творчества», соревнования на туристской тропе, встреча с представителями поисковых отрядов, спортивные состязания. Завершится все торжественной церемонией с награждением победителей дипломами, кубками, памятными призами и медалями

Отметим, что организаторами мероприятия выступают совет министров Союзного государства, Минпросвещения России, министерство образования Республики Беларусь, правительство Псковской области.