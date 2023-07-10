Общество

Самые популярные темы обращений в июне назвал псковский ЦУР

1737 обращений в социальных сетях зафиксировали работники Центра управления регионом Псковской области за июнь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦУР.

«В Псковской области продолжается ремонт дорог и благоустройство общественных пространств. Именно эти темы больше всего интересовали жителей в прошлом месяце», - отметили работники ЦУР.

Теме дорог были посвящены 24,5% полученных обращений, на тему благоустройства пришлось 20,4%. Вопросами ЖКХ и медицины интересовались в 11,5% и 7,5% случаев соответственно, в 5,4% проблемы были из сферы ТКО.