Общество

Кардиолог перечислил ошибки, превращающие каши в «яд» для сердца

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Грант Шехян перечислил самые распространенные ошибки при приготовлении каши. По словам эксперта, полезны каши из любой крупы, так как корни растений берут из почвы минералы и микроэлементы. Шехян особо отметил овсянку, гречку и пшенную кашу. Однако подчеркнул, что даже самую полезную крупу легко можно сделать вредной.

«Крупы полезны при одном условии — если не "улучшать" их вкусовые качества вредными продуктами. К сожалению, существует культура приготовления каш. Их приправляют сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными», — приводит слова Шехяна «Доктор Питер».

Врач отметил, что «сердечникам» стоит употреблять каши без сливочного масла, чтобы избежать излишнего притока холестерина в сосуды.

Также Шехян призвал не солить каши. По его словам, пища и так содержит достаточное количества натрия и хлора, а досаливание ведет к задержке жидкости в организме, развитию гипертонии.

Эксперт добавил, что каша может быть основным блюдом на завтрак, обед или ужин. Не стоит употреблять ее с жирным мясом.

«Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару», — сказал Шехян.

Термическая обработка круп приводит к разрушению части полезных веществ. Поэтому врач рекомендует не варить каши.

«Например, гречку на ночь заваривают в кипятке. Можно залить ее кефиром, желательно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем. Такая методика питания — возвращение к истокам», — отметил кардиолог.