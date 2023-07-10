Общество

Работы по реконструкции парка «Лукоморье» начались в Пушкиногорском районе

Работы по реконструкции парка «Лукоморье», проект которого в конце 2022 года стал победителем дополнительного конкурса Минстроя России «Малые города и исторические поселения» Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», начались 10 июля. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Начаты демонтажные работы детской игровой площадки, которая исчерпала срок своих гарантийных обязательств, - на её месте будет установлена новая площадка. Монтируется оборудование для видеонаблюдения, что является обязательным условием для реализации данного проекта с целью постоянного контроля за работой на объекте Минстроем.

«В ближайшие месяцы в парке появятся новые дорожки, площадки, скейт-парк для молодёжи, фонари, скамейки, павильоны, новая сцена взамен старой, находящейся на территории Борка», – рассказала Оксана Филиппова.