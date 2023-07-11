Общество

Александр Козловский о поэтапном повышении призывного возраста: Это правильное для страны решение

О законопроекте поэтапного повышения призывного возраста срочной службы до 21 года высказался депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я анализировал ситуацию. Когда забирают 18-летних пацанов, они более податливы с точки зрения управления: отбой, подъем, тренировки. А если бы у человека было бы несколько лет после школы, наверное, он бы не стал их терять, а пошел бы в институт, получил специальность. Сегодня нам не хватает специалистов, стоит дать возможность получить образование без этих разрывов. И в армии также нужны специалисты. За четыре года люди наберутся ума, в этот период они ведут себя более осознанно», – отметил Александр Козловский.

Депутат выразил уверенность, что это правильное для страны решение.