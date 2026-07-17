Младших командиров Псковского филиала университета ФСИН обучили общению с подчиненными в кризисных ситуациях

Психопросветительское занятие по общению с подчиненными, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, провели для младших командиров Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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Участниками занятия стали курсанты, исполняющие обязанности командиров учебных групп и командиров отделений. Они изучили основные принципы построения доверительного диалога, способы распознавания тревожных сигналов и особенности общения с человеком, находящимся в негативном психоэмоциональном состоянии.

Особое внимание организаторы уделили распространенным ошибкам при оказании психологической поддержки. Курсантам объяснили, почему привычные призывы «взять себя в руки» или «не переживать» могут дать обратный эффект, а также познакомили их с приемами активного слушания.

Практическая часть занятия была построена на разборе ситуационных задач. Каждый участник получил индивидуальный сценарий, связанный с тяжелой болезнью близкого человека, финансовыми трудностями, эмоциональным выгоранием и другими жизненными обстоятельствами, требующими не только соблюдения служебной этики, но и умения выстроить доверительный разговор.

«Во время разбора практических ситуаций младшие командиры учились выбирать слова поддержки, предлагать возможные пути решения проблемы, определять моменты, когда необходимо обратиться за помощью к специалисту, а также сохранять баланс между требованиями службы и внимательным отношением к человеку. Такой формат позволил закрепить алгоритм действий в кризисных ситуациях и сформировать собственные модели общения, которые помогут уверенно действовать в реальной ситуации», — отметила начальник отделения психологического обеспечения старший лейтенант внутренней службы Юлия Мейер.