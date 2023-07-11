Общество

Кинологи призвали россиян не угощать собак мороженым

В жаркую погоду некоторые хозяева угощают своих собак мороженым. Но такое угощение не принесет пользы любимцу. Летом собаку можно порадовать другими лакомствами, которые могут помочь ему охладиться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российской кинологической федерации.

«Лучше порадовать собаку другими вкусными лакомствами, которые также помогут ему охладиться. Мороженое вредно для собак. В нем содержится молоко, которое плохо переваривается, кроме того, там много сахара. Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Приготовьте питомцу специальные угощения из любимых продуктов собаки, такое лакомство принесет не только радость, но и пользу питомцу», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Организм собаки не способен переработать содержащуюся в молоке лактозу. Она просто не усваивается, в результате чего у питомца могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Кроме того, в составе этого лакомства есть сахар. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Заменитель сахара плохо влияет на состояние печени, вызывает понос, а в повышенных дозах – рвоту. Некоторые любят мороженое с шоколадом. Угостив таким лакомством собаку, вы рискуете ее здоровьем», - подчеркнули кинологи.

Конечно, если собака оближет мороженое или съест небольшой кусочек, ничего не случится, но в больших количествах такое угощение вызовет расстройство желудка, рвоту или диарею, заключили эксперты.