Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Линия Сталина
ПСБ траты с выгодой
Счастливое материнство
Интересные места отдыха в Псковской области
обучение в Псковском медколледже
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа FAQ
самое время для ремонта
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
новые лица облсовпрофа
Купе-кроссовер Geely Tugella
 
 
 
ещё Общество 11.07.2023 10:160 Почти 50 пар в Псковской области заключили брак в День семьи, любви и верности 11.07.2023 15:540 Цепь оторвалась от качели в Финском парке Пскова 11.07.2023 15:410 90% жителей Псковской области имеют возможность доступа в Интернет 11.07.2023 15:290 Ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе 11.07.2023 14:280 Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета 11.07.2023 14:240 Общественная палата России намерена отправлять бездомных на работу
 
 
 
Самое популярное 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 04.07.2023 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 05.07.2023 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе

11.07.2023 15:29|ПсковКомментариев: 0

Кратковременные летние ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы не ожидаем до конца этой недели осадков, а следующая неделя должна принести нам дождики, дачники будут счастливы. Они будут идти с промежутками, это кратковременные летние ливневые дожди», - сказала Тала Нещадимова.

До конца этой недели, продолжила синоптик, погода в Псковской области будет улучшаться.

«Ветер по-прежнему сохранится западный и северо-западный, но температуры тем не менее будут выше - от +23 до +25 градусов, то есть вторая половина недели должна по ощущениям быть теплее и солнечнее, чем первая половина недели», - заметила специалист.

Тала Нещадимова добавила, что это нормальная летняя погода, соответствующая норме.

Теги: #регион60 #погода #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 60 человек
11.07.2023, 16:270 Сломанные качели починили в Финском парке Пскова. ФОТО 11.07.2023, 16:240 Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей 11.07.2023, 16:190 Владимир Папорт о причине резонансной аварии на Рижском проспекте: Это излишняя самоуверенность 11.07.2023, 16:120 Российские врачи извлекли из головы мужчины огромного червя. ФОТО
11.07.2023, 16:030 Портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд - ВТБ 11.07.2023, 15:540 Цепь оторвалась от качели в Финском парке Пскова 11.07.2023, 15:520 «Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? ВИДЕО 11.07.2023, 15:450 Археологи вновь отправятся изучать поселение эпохи викингов в Новосокольническом районе
11.07.2023, 15:410 90% жителей Псковской области имеют возможность доступа в Интернет 11.07.2023, 15:360 Подросток на мопеде врезался в автомобиль в Куньинском районе 11.07.2023, 15:290 Ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе 11.07.2023, 15:270 Суд рассмотрит дело об убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад
11.07.2023, 15:200 Археологи проведут раскопки на прицерковном кладбище в Печорах 11.07.2023, 15:180 Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Бастионной и Гагарина в Пскове завершат до конца августа 11.07.2023, 15:100 Выставка великолукского художника откроется в Мариуполе 11.07.2023, 15:071 Борис Елкин: Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП
11.07.2023, 15:040 Битва реконструкторов развернётся на фестивале «Александрова дорога» в Самолве 11.07.2023, 14:540 Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре 11.07.2023, 14:440 «Гайд-парк»: Александр Козловский о вызовах и угрозах лета 2023 года. ВИДЕО 11.07.2023, 14:340 Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей
11.07.2023, 14:280 Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета 11.07.2023, 14:240 Общественная палата России намерена отправлять бездомных на работу 11.07.2023, 14:160 Росгвардейцы задержали псковича за кражу мужского жилета 11.07.2023, 14:030 Более 500 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода
11.07.2023, 13:480 Фестиваль деревенской культуры пройдет в Палкинском районе 11.07.2023, 13:450 Александр Козловский о поэтапном повышении призывного возраста: Это правильное для страны решение 11.07.2023, 13:360 Сократить количество ДТП с участием самокатов в Пскове можно с помощью переразметки - эксперт 11.07.2023, 13:290 Профессиональные художники приехали в Псков на международный пленэр
11.07.2023, 13:190 День без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2023, 13:170 Безработный пскович силой отобрал кошелек у пенсионера 11.07.2023, 13:120 Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове 11.07.2023, 13:061 Раздайте им просроченные пирожные
11.07.2023, 13:040 Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о турбоперекрестках в Пскове 11.07.2023, 12:523 Александр Козловский: Выборы губернатора будут конкурентными 11.07.2023, 12:480 Еще 60 тонн гуманитарного груза отправили жители Псковской области на передовую
11.07.2023, 12:390 Сотрудник завода в Великих Луках сломал два пальца во время работы 11.07.2023, 12:290 Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах в январе 11.07.2023, 12:220 Александр Козловский о мятеже ЧВК «Вагнер»: Политизация отдельных персон приводит к таким ЧП 11.07.2023, 12:140 Москвич совершил почти 80 наркотических преступлений в Псковской области
11.07.2023, 12:100 День семьи, любви и верности отметили в псковском «Акваполисе» 11.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Александром Козловским 11.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 июля 11.07.2023, 11:570 Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Лопатово
11.07.2023, 11:521 Почти 600 килограммов испанского хамона, мёда и вина пытался провезти иностранец через госграницу в Псковской области 11.07.2023, 11:450 Муниципальный контракт на 4 млн рублей признали недействительным в Великолукском районе 11.07.2023, 11:410 Полицию заинтересовали сообщения о посторонних на территории лагеря «Стремительный» 11.07.2023, 11:350 В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов
11.07.2023, 11:340 Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах 11.07.2023, 11:230 Полицейские при патрулировании улицы в Пскове наткнулись на спящего мужчину 11.07.2023, 11:181 Банк России выпустил новую памятную монету серии «Человек труда» 11.07.2023, 11:140 Двух пенсионерок нашли спасатели в псковском лесу
11.07.2023, 11:030 «Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? 11.07.2023, 10:530 Прохожие спасли подростка, которого чуть не унесло в море. ВИДЕО 11.07.2023, 10:500 «О чем расскажет экспонат». Иван Гарбуз 11.07.2023, 10:470 Садовый дом сгорел в палкинской деревне из-за короткого замыкания
11.07.2023, 10:330 Водитель самоката пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 11.07.2023, 10:260 «Гайд-парк»: Александр Козловский о вызовах и угрозах лета 2023 года 11.07.2023, 10:181 Опрос ПЛН-ТВ: Увеличилась ли у псковичей долговая/кредитная нагрузка? 11.07.2023, 10:160 Почти 50 пар в Псковской области заключили брак в День семьи, любви и верности
11.07.2023, 10:080 Автомобиль Peugeot въехал в «буханку» и врезался в дерево в Красногородске. ФОТО 11.07.2023, 09:560 Позитивно свое положение на рынке труда оценивают 36% псковских работодателей — опрос 11.07.2023, 09:401 Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность бухгалтера в Гдовском районе 11.07.2023, 09:300 Формула «два в одном»: как псковичам сохранить деньги и защитить жизнь
11.07.2023, 09:300 «Центр ЭКО» в Пскове: куда обращаться с диагнозом «бесплодие»? 11.07.2023, 09:250 В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии 11.07.2023, 09:150 Официальный женский голос группы «Руки вверх» выступит в Пскове 11.07.2023, 09:000 В России введут обязательную сертификацию электросамокатов
11.07.2023, 08:500 Лежащее на тротуаре тело обнаружили полицейские в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 08:300 В России создадут единый реестр должников бюджета 11.07.2023, 08:110 Сотрудники ГИБДД могут ограничивать право уклонистов садиться за руль 11.07.2023, 07:530 Всемирный день шоколада отмечают 11 июля
11.07.2023, 07:361 Программу долгосрочных сбережений граждан запустят в России 11.07.2023, 07:180 Как шум от автомобиля влияет на водителя, объяснила невролог 11.07.2023, 07:001 Две трети спортивных секций в России могут закрыться 10.07.2023, 22:000 Копчености и пицца могут вызывать онкологические заболевания - эксперт
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru