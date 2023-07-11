Общество

Ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе

Кратковременные летние ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы не ожидаем до конца этой недели осадков, а следующая неделя должна принести нам дождики, дачники будут счастливы. Они будут идти с промежутками, это кратковременные летние ливневые дожди», - сказала Тала Нещадимова.

До конца этой недели, продолжила синоптик, погода в Псковской области будет улучшаться.

«Ветер по-прежнему сохранится западный и северо-западный, но температуры тем не менее будут выше - от +23 до +25 градусов, то есть вторая половина недели должна по ощущениям быть теплее и солнечнее, чем первая половина недели», - заметила специалист.

Тала Нещадимова добавила, что это нормальная летняя погода, соответствующая норме.