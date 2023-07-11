Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
Муниципальная реформа три четверти пути
ПСБ траты с выгодой
Господин Рейтингомер
новые лица облсовпрофа
обучение в Псковском медколледже
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Интересные места отдыха в Псковской области
Купе-кроссовер Geely Tugella
Муниципальная реформа FAQ
«Истфакт» Линия Сталина
 
 
 
ещё Общество 11.07.2023 10:160 Почти 50 пар в Псковской области заключили брак в День семьи, любви и верности 11.07.2023 14:280 Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета 11.07.2023 14:240 Общественная палата России намерена отправлять бездомных на работу 11.07.2023 13:450 Александр Козловский о поэтапном повышении призывного возраста: Это правильное для страны решение 11.07.2023 13:190 День без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2023 12:480 Еще 60 тонн гуманитарного груза отправили жители Псковской области на передовую
 
 
 
Самое популярное 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 04.07.2023 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 05.07.2023 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета

11.07.2023 14:28|ПсковКомментариев: 0

Жаркая погода с температурой воздуха от +30 градусов может не вернуться в Псковскую область до конца лета. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Жара не просматривается, пока от жары все отдыхают. Но стоит отметить, что в последние годы такой прохладный (по сравнению с максимальными температурами) июль - это не редкость. Скорее всего, большая часть июля будет под знаком температур от +20 до +25 градусов», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, пока сложно сказать, вернется ли жара в августе. Однако синоптик заметила, что по прогнозу Гидрометцентра России, август должен быть комфортным.

«Пока прогнозы Росгидромета о том, что лето будет спокойным, оправдываются. Посмотрим, что будет дальше. Если их прогноз и на август оправдается, то август должен быть спокойным - не холодным и не жарким», - сказала синоптик.

Теги: #регион60 #погода #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 53 человека
11.07.2023, 14:440 «Гайд-парк»: Александр Козловский о вызовах и угрозах лета 2023 года. ВИДЕО 11.07.2023, 14:340 Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей 11.07.2023, 14:280 Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета 11.07.2023, 14:240 Общественная палата России намерена отправлять бездомных на работу
11.07.2023, 14:160 Росгвардейцы задержали псковича за кражу мужского жилета 11.07.2023, 14:030 Более 500 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода 11.07.2023, 13:480 Фестиваль деревенской культуры пройдет в Палкинском районе 11.07.2023, 13:450 Александр Козловский о поэтапном повышении призывного возраста: Это правильное для страны решение
11.07.2023, 13:360 Сократить количество ДТП с участием самокатов в Пскове можно с помощью переразметки - эксперт 11.07.2023, 13:290 Профессиональные художники приехали в Псков на международный пленэр 11.07.2023, 13:190 День без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2023, 13:170 Безработный пскович силой отобрал кошелек у пенсионера
11.07.2023, 13:120 Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове 11.07.2023, 13:061 Раздайте им просроченные пирожные 11.07.2023, 13:040 Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о турбоперекрестках в Пскове
11.07.2023, 12:522 Александр Козловский: Выборы губернатора будут конкурентными 11.07.2023, 12:480 Еще 60 тонн гуманитарного груза отправили жители Псковской области на передовую 11.07.2023, 12:390 Сотрудник завода в Великих Луках сломал два пальца во время работы 11.07.2023, 12:290 Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах в январе
11.07.2023, 12:220 Александр Козловский о мятеже ЧВК «Вагнер»: Политизация отдельных персон приводит к таким ЧП 11.07.2023, 12:140 Москвич совершил почти 80 наркотических преступлений в Псковской области 11.07.2023, 12:100 День семьи, любви и верности отметили в псковском «Акваполисе» 11.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Александром Козловским
11.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 июля 11.07.2023, 11:570 Артиллерийский снаряд нашли вблизи псковской деревни Лопатово 11.07.2023, 11:521 Почти 600 килограммов испанского хамона, мёда и вина пытался провезти иностранец через госграницу в Псковской области 11.07.2023, 11:450 Муниципальный контракт на 4 млн рублей признали недействительным в Великолукском районе
11.07.2023, 11:410 Полицию заинтересовали сообщения о посторонних на территории лагеря «Стремительный» 11.07.2023, 11:350 В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов 11.07.2023, 11:340 Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах 11.07.2023, 11:230 Полицейские при патрулировании улицы в Пскове наткнулись на спящего мужчину
11.07.2023, 11:181 Банк России выпустил новую памятную монету серии «Человек труда» 11.07.2023, 11:140 Двух пенсионерок нашли спасатели в псковском лесу 11.07.2023, 11:030 «Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? 11.07.2023, 10:530 Прохожие спасли подростка, которого чуть не унесло в море. ВИДЕО
11.07.2023, 10:500 «О чем расскажет экспонат». Иван Гарбуз 11.07.2023, 10:470 Садовый дом сгорел в палкинской деревне из-за короткого замыкания 11.07.2023, 10:330 Водитель самоката пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 11.07.2023, 10:260 «Гайд-парк»: Александр Козловский о вызовах и угрозах лета 2023 года
11.07.2023, 10:181 Опрос ПЛН-ТВ: Увеличилась ли у псковичей долговая/кредитная нагрузка? 11.07.2023, 10:160 Почти 50 пар в Псковской области заключили брак в День семьи, любви и верности 11.07.2023, 10:080 Автомобиль Peugeot въехал в «буханку» и врезался в дерево в Красногородске. ФОТО 11.07.2023, 09:560 Позитивно свое положение на рынке труда оценивают 36% псковских работодателей — опрос
11.07.2023, 09:401 Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность бухгалтера в Гдовском районе 11.07.2023, 09:300 Формула «два в одном»: как псковичам сохранить деньги и защитить жизнь 11.07.2023, 09:300 «Центр ЭКО» в Пскове: куда обращаться с диагнозом «бесплодие»? 11.07.2023, 09:250 В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии
11.07.2023, 09:150 Официальный женский голос группы «Руки вверх» выступит в Пскове 11.07.2023, 09:000 В России введут обязательную сертификацию электросамокатов 11.07.2023, 08:500 Лежащее на тротуаре тело обнаружили полицейские в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 08:300 В России создадут единый реестр должников бюджета
11.07.2023, 08:110 Сотрудники ГИБДД могут ограничивать право уклонистов садиться за руль 11.07.2023, 07:530 Всемирный день шоколада отмечают 11 июля 11.07.2023, 07:361 Программу долгосрочных сбережений граждан запустят в России 11.07.2023, 07:180 Как шум от автомобиля влияет на водителя, объяснила невролог
11.07.2023, 07:001 Две трети спортивных секций в России могут закрыться 10.07.2023, 22:000 Копчености и пицца могут вызывать онкологические заболевания - эксперт 10.07.2023, 21:510 Кардиолог перечислил ошибки, превращающие каши в «яд» для сердца 10.07.2023, 21:400 Почти две тонны мака не пропустили в Россию на границе в Псковской области
10.07.2023, 21:210 Работы по реконструкции парка «Лукоморье» начались в Пушкиногорском районе 10.07.2023, 21:200 Россиянин избил 5-летнего ребенка ложкой 10.07.2023, 21:000 Как избавиться от холестериновых бляшек на сосудах, рассказала специалист 10.07.2023, 20:403 В России вырос средний чек на поездки в такси
10.07.2023, 20:201 Объехавший десятки стран велопутешественник побывал в Пскове 10.07.2023, 20:100 Трое иностранцев предстанут перед судом в Себеже за незаконное пересечение границы 10.07.2023, 20:000 Новый состав общественной наблюдательной комиссии сформировали в Псковской области 10.07.2023, 19:540 Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире
10.07.2023, 19:400 Мужчина убил шесть человек в детском саду в Китае 10.07.2023, 19:330 Рейтингомер: липовый диплом, женщины сверху и низкая калорийность компота. ВИДЕО 10.07.2023, 19:200 Фасады двух зданий отремонтировали в Великих Луках 10.07.2023, 19:020 Два автомобиля столкнулись в псковской деревне Неелово
10.07.2023, 19:000 Псковичам предлагают приехать в Литературную резиденцию для прозаиков 10.07.2023, 18:450 Самые популярные темы обращений в июне назвал псковский ЦУР 10.07.2023, 18:270 Дополнительные бригады будут достраивать ФАП в Пушкиногорском районе 10.07.2023, 18:150 Молодому педиатру дали квартиру в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru