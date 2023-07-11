Общество

Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета

Жаркая погода с температурой воздуха от +30 градусов может не вернуться в Псковскую область до конца лета. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Жара не просматривается, пока от жары все отдыхают. Но стоит отметить, что в последние годы такой прохладный (по сравнению с максимальными температурами) июль - это не редкость. Скорее всего, большая часть июля будет под знаком температур от +20 до +25 градусов», - сказала Тала Нещадимова.

По ее словам, пока сложно сказать, вернется ли жара в августе. Однако синоптик заметила, что по прогнозу Гидрометцентра России, август должен быть комфортным.

«Пока прогнозы Росгидромета о том, что лето будет спокойным, оправдываются. Посмотрим, что будет дальше. Если их прогноз и на август оправдается, то август должен быть спокойным - не холодным и не жарким», - сказала синоптик.