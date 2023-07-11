Общество

Эталонной назвал модернизированную дедовичскую библиотеку губернатор

Модернизированную модельную Дедовичскую центральную районную библиотеку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в муниципалитет сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» на базе Дедовичской центральной районной библиотеки была создана модельная муниципальная библиотека. Для этих целей выделили:

10,5 млн рублей, включая 10 млн рублей из федерального бюджета на приобретение оборудования, ремонт и обучение персонала,

0,5 млн рублей из областного бюджета на комплектование книжного фонда.

Директор библиотеки Лариса Егорова отметила, что до нацпроекта финансирование на книги было очень низким.

«Были приобретены 997 книг. Сейчас мы работаем 6 дней в неделю. Помимо читальных и актового зала, в библиотеке создан бизнес-центр. Это внутренняя инициатива библиотеки. У нас есть бизнес-консультант, здесь проводятся встречи бизнес-партнеров, здесь же и литература для предпринимателей. Есть предприниматели, которые ходят к нам ежедневно, а также приезжают из соседних районов - Порховского и Дновского», - сказала директор.

Губернатор поручил Нинель Салагаевой и Андрею Михееву распространить такой опыт на другие модельные учреждения региона.

«Эталонная библиотека, всем остальным пример. В хорошем смысле нахожусь в культурном шоке от библиотеки. Это учреждение российского уровня», - отметил Михаил Ведерников.

Работы по модернизации библиотеки произведены в период с марта по сентябрь 2022 года.

В учреждении также находится ремесленная мастерская, в которой проходят мастер-классы для детей.

В настоящее время на территории Псковской области открыты двенадцать модельных муниципальных библиотек в Пскове, Великих Луках, Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском и Порховском районах.