Эталонной назвал модернизированную дедовичскую библиотеку губернатор

Модернизированную модельную Дедовичскую центральную районную библиотеку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в муниципалитет сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» на базе Дедовичской центральной районной библиотеки была создана модельная муниципальная библиотека. Для этих целей выделили:
Директор библиотеки Лариса Егорова отметила, что до нацпроекта финансирование на книги было очень низким.
«Были приобретены 997 книг. Сейчас мы работаем 6 дней в неделю. Помимо читальных и актового зала, в библиотеке создан бизнес-центр. Это внутренняя инициатива библиотеки. У нас есть бизнес-консультант, здесь проводятся встречи бизнес-партнеров, здесь же и литература для предпринимателей. Есть предприниматели, которые ходят к нам ежедневно, а также приезжают из соседних районов - Порховского и Дновского», - сказала директор.
Губернатор поручил Нинель Салагаевой и Андрею Михееву распространить такой опыт на другие модельные учреждения региона.
«Эталонная библиотека, всем остальным пример. В хорошем смысле нахожусь в культурном шоке от библиотеки. Это учреждение российского уровня», - отметил Михаил Ведерников.
Работы по модернизации библиотеки произведены в период с марта по сентябрь 2022 года.
В учреждении также находится ремесленная мастерская, в которой проходят мастер-классы для детей.
В настоящее время на территории Псковской области открыты двенадцать модельных муниципальных библиотек в Пскове, Великих Луках, Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском и Порховском районах.