Общество

Штрафными санкциями пригрозил губернатор подрядчику, ремонтирующему дедовичскую школу

Штрафными санкциями пригрозил губернатор Псковской области Михаил Ведерников подрядчику, ремонтирующему Дедовичскую школу № 1, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сметная стоимость капитального ремонта – 149 млн рублей. Сейчас в здании школы завершаются демонтажные работы. Также подрядчик должен выполнить работу по созданию спортивного поля.

«Основание спортивной площадки сделаем до 10 августа. 31 число - срок выполнения ремонта в здании школы», - констатировал подрядчик.

Он отметил, что по капремонту школы организация почти нагнала сроки. На втором и третьем этаже проводятся отделочные работы.

«Ускоряйтесь, лояльность проявлять не будем, штрафы будут жёсткие. Будем контролировать работы в ежедневном режиме», - предупредил Михаил Ведерников.

Руководитель комитета по образованию региона Андрей Ермаков добавил, что дистанционное образование для учеников в правительстве согласовывать не будут.