Общество

Более 1600 дней дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью оплатили псковичам

С начала года отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило 132 родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму более 4,8 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. В общей сложности родителям региона оплачено 1 612 выходных дней.

Заявление на дополнительные выходные подается работодателю. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца. Перенести неиспользованные льготные дни на следующий месяц при этом не получится.

С сентября дни по уходу можно будет использовать в более удобном формате. У родителей появится возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. Сотрудник должен будет согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров. В настоящее время не использованные в текущем месяце выходные не суммируются и не переносятся на следующий месяц.