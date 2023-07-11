Общество

Преподаватели для нового корпуса медицинского факультета в Пскове начали прибывать в регион

Вопрос кадрового наполнения учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета в Пскове пока до конца не решен, тем не менее первые преподаватели уже прибыли в регион для трудоустройства в вузе. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Вопрос квалификации кадров педагогического состава остается актуальным, но вопрос все понимают прекрасно, поэтому это не просто поиск, это уже решение ряда вопросов по привлечению сильных специалистов для наполнения профессорско-преподавательского состава. Сюда, очно. Этот вопрос решается, коллеги уже познакомились с вновь прибывшими. И знаю, что в перспективе этот вопрос продолжит решаться», - сказала Анастасия Повторейко.

Она также отметила, что сама лично станет ассистентом кафедры в новом учебно-лабораторном корпусе и будет преподавать госпитальную терапию — предмет изучают студенты 5-6 курсов.

«Для меня как для ассистента кафедры это тоже вызов, ведь мы будем готовить коллег, с которыми, надеюсь, потом будем работать», - заметила гостья студии.

Ранее сообщалось, что студентов познакомят с учебно-лабораторным корпусом медицинского факультета Псковского государственного университета 1 сентября.