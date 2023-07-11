Общество

Анастасия Повторейко объяснила решение об изменении статуса больницы в Пустошке

Перевод Пустошкинской районной больницы в статус филиала Новосокольнической межрайонной больницы — единственное жизнеспособное решение в существующих реалиях. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Действительно, у нас есть некоторые изменения. И это касается численности населения вообще в нашей области. Буквально по последним данным Росстата, население у нас составляет менее 600 тысяч человек. Соответственно, слово оптимизация не всегда, наверное, правильное. Есть какие-то организационные решения, которые являются не просто необходимыми, они являются единственными жизнеспособными для неуклонного обеспечения медицинской помощи», - сказала Анастасия Повторейко.

Она напомнила, в структуре больницы, помимо врачей, есть и административный персонал, на содержание которого требуется большое количество средств. Перевод больницы из статуса районной в статус филиала позволяет сэкономить эти средства.

«Общаясь с руководством новосокольнической больницы, зная его как сильного и амбициозного руководителя, желающего только улучшать качество оказания медицинской помощи, я не думаю, что он филиал чем-то там обделяет. Наоборот, идет компенсация. Численность населения снижается, но при этом задач не становится меньше. Организация работа является первостепенной задачей. Почему бы это не сделать в одной структуре, как со скорой помощью произошло? Когда имеется одна головная структура. Одна задача - одно решение. И это правильно», - считает гостья студии.

Она напомнила, что у Псковской областной инфекционной клинической больницы тоже есть филиал — в Великих Луках. «Поверьте, здесь ничего, кроме плюсов. Даже пациенты это уже прочувствовали. Время только показывает, что филиал может иметь большее значение, когда он в структуре большой больницы и выполняет с ней одну задачу», - заключила Анастасия Повторейко.