Общество

Проект «Территория права 2.0» стартовал в Псковской области

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России приступило к реализации социально-значимого проекта «Территория права 2.0», средства на реализацию которого предоставлены Фондом президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении.

Проект направлен на оказание квалифицированной своевременной бесплатной юридической помощи и учитывает условия быстро меняющего мира и большие изменения в законодательстве, которые происходят в настоящее время.

Работа по оказанию юридической помощи будет осуществляется по следующим направлениям: проведение первичных собеседований с целью определения наилучшего решения проблемы и поиска специалиста в нужной отрасли права; помощь в подготовке и подаче юридически значимых документов; правовое консультирование в очной и онлайн формах, проведение правовых лекций.

«Мы объективно видим повышение потребности в юридической помощи. Практика работы Псковского отделения Ассоциации показывает, что в последнее время участились обращения граждан со сложными юридическими проблемами. Это люди из социально-уязвимых групп, чья ситуация ухудшилась в следствии экономических санкций и общего подорожания жизни на этом фоне: как правило это люди, потерявшие работу, имеющие долги и кредиты, потерявшие жилье, инвалиды. Оказавшись в новой сложной ситуации, в ежедневном потоке тревожной информации, они часто теряются и воспринимают любую проблему как катастрофу. Часто люди просто не знают нюансов законодательства и думают, что у них нет выхода, им нигде не хотят помочь, их никто не понимает. Мы понимаем, что консультирование таких категорий граждан требует индивидуального подхода, особого внимания и соучастия, включения в работу только мотивированных на помощь юристов, привлечение специалистов разных отраслей права», - отметила руководитель проекта Неля Лебедева.

В настоящее время идет подбор координаторов в 12 районах области. В псковском офисе возобновились регулярные консультации, которые по прежнему проводятся по предварительной записи по телефону: 8 953 235 67 67.