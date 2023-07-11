Общество

Более 80 псковичей получают образование в педиатрическом университете в Петербурге

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов 13-14 июля посещает Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

«При этом педиатрический университет как головное профильное учреждение страны, национальный центр по педиатрии уделяет области постоянное внимание, нередко "в ручном режиме" решая стоящие вопросы. Направления – от подготовки кадров до оказания медицинской помощи детям днем и ночью», - рассказали в университете.

На сегодня более 80 псковичей получают образование в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете.

Из Псковской области по целевому направлению в ординатуре учатся шесть человек: пять - на первом курсе, один - на втором. Это будущие врачи самых разных специальностей: ЛОР, невролог, педиатр, ортопед, неонатолог, ортодонт, которые затем будут работать в различных медучреждениях региона. Молодые кадры получит Псковская межрайонная больница, Псковская областная клиническая больница, Великолукская детская городская больница, Детская областная больница, Псковский перинатальный центр и Псковская стоматологическая поликлиника.

«В настоящее время вуз старается отправлять обучающихся на практику в регионы, чтобы они знакомились с местами своей будущей работы. Такая практика планируется у ординаторов во второй год обучения. В последние время такая работа с регионом очень активизировалась и приносит свои плоды. Внимание ей уделяется со стороны комитета по здравоохранению Псковской области. Но и главврачи больниц тоже следят за этой ситуацией. Во время ковида, когда здравоохранение столкнулось с тем, что часть медицинских работников тоже вышла из строя и нужна была помощь, комитет по здравоохранению Псковской области делал запрос, и из педиатрического университета оперативно отправляли ребят в регион. Они там работали и месяц, и два месяца, так были налажены долгосрочные связи. Псковские медицинские учреждения подготовкой специалистов остались довольны. И работа с регионом по подготовке кадров для него будет продолжена», - отметили в вузе.

Дорожная карта с регионом составляется как минимум до 2030 года. И целевое направление на данном этапе - эффективный рычаг, чтобы решить проблему с кадрами, считают в учреждении.

Педиатрический университет за 2022-2023 годы госпитализировал экстренно и планово, а также проконсультировал около 1000 детей из Пскова.

«Это огромный результат, крупнейшая федеральная детская клиника. Педиатрический университет имеет единовременную загрузку 1000 коек, и, исходя из этого, можно сказать, что больница при вузе полностью один раз за неполные два года работала на Псков. Лечение ведется по всем профилям. Дети получали специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю "педиатрия". Это и кардиоревматология, это и дети, которые нуждались в реанимационных мероприятиях, и травматология, пульмонология, хирургия», - заметили в университете.

Из Псковской области в клинику университета за помощью обращаются круглосуточно, нередко пациентов доставляют санитарной авиацией, реанимобилями. В педиатрическом университете не отказали в медицинской помощи ни одному ребёнку, заключили в вузе.