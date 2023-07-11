Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
университет профсоюзов
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
ПСБ траты с выгодой
Муниципальная реформа FAQ
самое время для ремонта
Муниципальная реформа три четверти пути
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Топ уютных летних террас Пскова
Купе-кроссовер Geely Tugella
«Истфакт» Линия Сталина
реставраторы в застройщики
 
 
 
ещё Общество 11.07.2023 16:242 Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей 13.07.2023 21:300 Что делать при потери гражданского оружия, напомнили псковичам 13.07.2023 21:000 Более 80 псковичей получают образование в педиатрическом университете в Петербурге 13.07.2023 20:400 Псковичей призвали не поручать детям разжигать печи 13.07.2023 20:200 О живущем на ресницах паразите предупредила офтальмолог 13.07.2023 19:400 Бразильский кофе не пропустили через границу РФ в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 12.07.2023 12:330 Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы 07.07.2023 15:257 Голые люди купаются в реке Пскове. ВИДЕО 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 11.07.2023 08:500 Лежащее на тротуаре тело обнаружили полицейские в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 80 псковичей получают образование в педиатрическом университете в Петербурге

13.07.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов 13-14 июля посещает Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе. 

«При этом педиатрический университет как головное профильное учреждение страны, национальный центр по педиатрии уделяет области постоянное внимание, нередко "в ручном режиме" решая стоящие вопросы. Направления – от подготовки кадров до оказания медицинской помощи детям днем и ночью», - рассказали в университете. 

На сегодня более 80 псковичей получают образование в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете.  

Из Псковской области по целевому направлению в ординатуре учатся шесть человек: пять - на первом курсе, один - на втором. Это будущие врачи самых разных специальностей: ЛОР, невролог, педиатр, ортопед, неонатолог, ортодонт, которые затем будут работать в различных медучреждениях региона. Молодые кадры получит Псковская межрайонная больница, Псковская областная клиническая больница, Великолукская детская городская больница, Детская областная больница, Псковский перинатальный центр и Псковская стоматологическая поликлиника. 

«В настоящее время вуз старается отправлять обучающихся на практику в регионы, чтобы они знакомились с местами своей будущей работы. Такая практика планируется у ординаторов во второй год обучения. В последние время такая работа с регионом очень активизировалась и приносит свои плоды. Внимание ей уделяется со стороны комитета по здравоохранению Псковской области. Но и главврачи больниц тоже следят за этой ситуацией. Во время ковида, когда здравоохранение столкнулось с тем, что часть медицинских работников тоже вышла из строя и нужна была помощь, комитет по здравоохранению Псковской области делал запрос, и из педиатрического университета оперативно отправляли ребят в регион. Они там работали и месяц, и два месяца, так были налажены долгосрочные связи. Псковские медицинские учреждения подготовкой специалистов остались довольны. И работа с регионом по подготовке кадров для него будет продолжена», - отметили в вузе. 

Дорожная карта с регионом составляется как минимум до 2030 года. И целевое направление на данном этапе - эффективный рычаг, чтобы решить проблему с кадрами, считают в учреждении. 

Педиатрический университет за 2022-2023 годы госпитализировал экстренно и планово, а также проконсультировал около 1000 детей из Пскова. 

«Это огромный результат, крупнейшая федеральная детская клиника. Педиатрический университет имеет единовременную загрузку 1000 коек, и, исходя из этого, можно сказать, что больница при вузе полностью один раз за неполные два года работала на Псков. Лечение ведется по всем профилям. Дети получали специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю "педиатрия". Это и кардиоревматология, это и дети, которые нуждались в реанимационных мероприятиях, и травматология, пульмонология, хирургия», - заметили в университете. 

Из Псковской области в клинику университета за помощью обращаются круглосуточно, нередко пациентов доставляют санитарной авиацией, реанимобилями. В педиатрическом университете не отказали в медицинской помощи ни одному ребёнку, заключили в вузе. 

Теги: #врачи #университет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 172 человека
13.07.2023, 22:000 Московский ансамбль ранней музыки выступит на фестивале «Исаборг» 13.07.2023, 21:570 Медицинские классы откроются в нескольких школах Великих Лук с 1 сентября 13.07.2023, 21:401 Биографию княгини Ольги обсудят на лекции в Пскове 13.07.2023, 21:300 Что делать при потери гражданского оружия, напомнили псковичам
13.07.2023, 21:281 ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково из-за его слов о росте цен на билеты на 40% 13.07.2023, 21:220 Приоритетность движения транспорта меняется на одном из перекрестков на улице Труда в Пскове 13.07.2023, 21:200 Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней 13.07.2023, 21:110 Ещё два кандидата предоставили документы на участие в выборах главы Псковского района
13.07.2023, 21:000 Более 80 псковичей получают образование в педиатрическом университете в Петербурге 13.07.2023, 20:510 Множество верующих собралось почтить память старца Иоанна Крестьянкина в Печорах 13.07.2023, 20:400 Псковичей призвали не поручать детям разжигать печи 13.07.2023, 20:200 О живущем на ресницах паразите предупредила офтальмолог
13.07.2023, 20:160 Участок оживленной улицы Калинина ремонтируют в Острове 13.07.2023, 20:110 Первенство России по велосипедному спорту прошло в Пушкинских Горах 13.07.2023, 20:000 Мешковой сбор мусора отменили в Куньинском районе 13.07.2023, 19:400 Бразильский кофе не пропустили через границу РФ в Псковской области
13.07.2023, 19:210 Остановка «Звездная» переносится с островка безопасности на новое место в Пскове 13.07.2023, 19:200 Проект «Территория права 2.0» стартовал в Псковской области 13.07.2023, 19:100 Скорость движения ограничат на федеральной трассе Р-23 «Псков» 13.07.2023, 19:000 Концерт виолончельной музыки состоится в Печорах
13.07.2023, 18:550 Мост через реку Кадосница частично обрушился в Куньинском районе 13.07.2023, 18:450 Старших братьев ищет воспитанник детского дома в Псковской области через «Жди меня» 13.07.2023, 18:411 Следствие задержало замглавы Минцифры РФ Паршина по делу о получении взятки — суд 13.07.2023, 18:271 Президент псковской нотариальной палаты получила медаль за заслуги перед регионом
13.07.2023, 18:240 Какой будет погода в Псковской области на выходных, рассказала синоптик 13.07.2023, 18:150 Госдума одобрила поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов 13.07.2023, 18:130 Судимый житель Новосокольнического района сядет в тюрьму за кражу алкоголя 13.07.2023, 18:102 «Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу»
13.07.2023, 18:020 Детский фонд за полгода привлек в регион более семи миллионов рублей 13.07.2023, 18:010 До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 июля 13.07.2023, 18:000 «Районы, кварталы» от Кремля до Покровки: на сборную экскурсию приглашают псковичей 13.07.2023, 17:571 Более 20% выпускников российских школ заявили о массовых нарушениях во время ЕГЭ
13.07.2023, 17:562 Опрос ПЛН-ТВ: Что псковские студенты знают о предстоящих выборах? 13.07.2023, 17:530 Сестру разыскивает воспитанница детдома в Псковской области, они разлучились после лишения матери родительских прав 13.07.2023, 17:450 Два мусорных контейнера сгорели в псковской Родине за два дня 13.07.2023, 17:450 Невыносимая тяжесть бытия
13.07.2023, 17:402 Виталий Рахманов: Более 92% Псковской области охвачено Интернетом 13.07.2023, 17:380 Популярные фолк-группы выступят на фестивале «Александрова дорога» в Самолве 13.07.2023, 17:310 Немаркированные сигареты на 650 тысяч рублей изъяли у продавца в Порхове 13.07.2023, 17:224 Анастасия Повторейко о командном стиле губернатора и кадрах
13.07.2023, 17:212 Игорь Сопов: Электоральных туристов из Москвы и Петербурга в этом году не ждем 13.07.2023, 17:180 Преподаватели для нового корпуса медицинского факультета в Пскове начали прибывать в регион 13.07.2023, 17:150 Не цветут цветы 13.07.2023, 17:130 В программе фестиваля «Исаборг» произошли изменения
13.07.2023, 17:080 Заказать выписку из ЕГРН на портале Госуслуг можно бесплатно 13.07.2023, 17:060 Игорь Сопов представил новинку нынешнего электорального цикла в Псковской области 13.07.2023, 17:040 Псковскую инфекционку догазифицируют в 2024 году, заявила Анастасия Повторейко 13.07.2023, 17:000 Псковича подозревают в сексуальном насилии над ребенком
13.07.2023, 16:590 Универсальная торговая ярмарка пройдет в Пскове в Дни города 13.07.2023, 16:410 Политический пик лета обсуждают эксперты в Пскове 13.07.2023, 16:340 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об итогах парламентского сезона и актуальных вопросах здравоохранения. ВИДЕО 13.07.2023, 16:200 На псковском кладбище нашли выброшенных щенков
13.07.2023, 16:161 В Острове взорвали петарду во время запрета на использование пиротехники 13.07.2023, 16:105 Сахар вновь подскочил в цене в Псковской области 13.07.2023, 16:060 Трех новых судей назначили в Великих Луках и двух районах Псковской области 13.07.2023, 15:510 Международный пленэр профессиональных художников прошел в Пскове
13.07.2023, 15:380 Опубликована программа исторической реконструкции «Александрова дорога» в Самолве 13.07.2023, 15:310 Певица МакSим лечится от алкогольной зависимости 13.07.2023, 15:280 Новый подъезд решит проблему транспортной доступности инфекционной больницы - Анастасия Повторейко 13.07.2023, 15:180 Более 1600 дней дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью оплатили псковичам
13.07.2023, 15:140 Псковичу назначили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ 13.07.2023, 15:110 Светофор не работает на оживленном перекрёстке в Пскове 13.07.2023, 15:082 Здание на берегу реки продают в Пскове за 55 миллионов рублей 13.07.2023, 15:020 Фестиваль живой музыки «Добрый рок» может получить постоянную прописку
13.07.2023, 14:530 Псковички стали бронзовыми призерами на чемпионате России по стрельбе из лука 13.07.2023, 14:280 «Три мудреца»: «В Багдаде все спокойно», или Россия в зоне турбулентности? ВИДЕО 13.07.2023, 14:170 Две тысячи человек посетили фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023» под Псковом 13.07.2023, 14:131 Анастасия Повторейко объяснила решение об изменении статуса больницы в Пустошке
13.07.2023, 14:080 Безработный опочанин напился и до смерти избил отца 13.07.2023, 13:470 Псковичи решили сделать покупки через Интернет и потеряли почти 500 тысяч рублей 13.07.2023, 13:300 Россиян предупредили о подорожании авиабилетов на международные рейсы на 40% 13.07.2023, 13:262 Сожалеть об избрании депутатом в наше время было бы предательски — Анастасия Повторейко
13.07.2023, 13:220 Музей-заповедник «Михайловское» открыл в Витебске выставку «Завет внуку» 13.07.2023, 13:130 ВАЗ опрокинулся на дороге под Псковом, пострадали двое. ФОТО 13.07.2023, 13:040 Актрису Марину Неёлову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии 13.07.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: «В Багдаде все спокойно», или Россия в зоне турбулентности?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru