Общество

На псковском кладбище нашли выброшенных щенков

На кладбище в деревне Камно Псковского района около мусорных баков нашли щенков. Сообщения о пяти выброшенных животных появились в соцсетях 12 июля.

Фото из соцсети «ВКонтакте». Информацию опубликовали в группе «Зоозащиты»

В тот же день зоозащитное сообщество забило тревогу, на место выехала волонтёр Юлия Секретова. «Малыши так и сидят на могилках. Ни воды, ни еды. Они совсем крохи, только от мамки оторвали. Сейчас накормим, но взять некуда. Помогите, у кого есть возможность. Хоть по одному карапузу», - написала она на своей странице «ВКонтакте».

Фото из соцсети. Волонтёры забрали животных

На данный момент животные отправлены на проверенную, но временную передержку. Как сообщила Псковской Ленте Новостей волонтёр, после вакцинации щенки, которых не получится пристроить, отправятся в зооприют «Лесопилка».

Малышам ищут ответственных хозяев. Один из них мальчик — чёрно-белый, остальные девочки.